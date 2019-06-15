Підпал волонтерського намету у Харкові: затриманому оголосили підозру

Підпал волонтерського намету у Харкові: затриманому оголосили підозру

Укрінформ
Затриманому харків'янину оголошено про підозру у підпалі волонтерського намету у Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Правопорушнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 10 років. Його затримано.

Раніше повідомлялося, що слідчі Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в підпалі волонтерського намету, що стався 20 травня поточного року.

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Ним виявився місцевий мешканець 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня о 04:30 невідомі підпалили намет "Все для перемоги", встановлений активістами на площі Свободи в Харкові. Внаслідок події ніхто не постраждав.

9 травня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що готовий задовольнити петиції містян щодо знесення намету "Все для перемоги" на площі Свободи та повернення нинішньому проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.

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