На Одещині розшукують 11-річну дівчинку, яка пішла на заняття гуртка і не повернулася

На Одещині розшукують 11-річну дівчинку, яка 13 червня пішла на заняття танцювального гуртка і не повернулася.

Про це повідомляє поліція області.

"13 червня о 14 годині дівчинка пішла до танцювального гуртка та до теперішнього часу місце знаходження її невідомо", - зазначається у повідомленні.

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На місці розгорнута масштабна розшукова поліцейська операція, створено оперативний штаб, який очолює керівник ГУНП в Одеській області Олег Бех. У пошуках дитини задіяно весь особовий склад Іванівського відділу поліції та їхніх колег із сусідніх районів. До них долучилися 100 військовослужбовців Національної гвардії.

Крім того, сотні небайдужих місцевих жителів та мешканців інших сіл беруть активну участь у пошуках.