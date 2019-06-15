ДБР розслідує смертельне поранення військового на Львівщині

Слідчі теруправління ДБР розслідують обставини отримання вогнепального поранення військовослужбовця на Львівщині, що призвело до смерті.

Про це повідомила прес-служба ДБР у Facebook.

"За попередньою інформацією, 09.06.2019 військовослужбовець однієї із військових частин на Львівщині, порушивши правила поводження зі зброєю, необережно натиснув на спусковий гачок. Ці дії призвели до несанкціонованого пострілу та вогнепального поранення іншого військовослужбовця. Котрий після отриманої травми помер в Яворівській районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що солдатові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

11 червня 2019 року, за клопотанням слідчого ДБР, ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 10 років.