Фахівці МОЗ не заборонили купатися на двох із восьми пляжах в Одесі

Фахівці Одеської обласної лабораторії Міністерства охорони здоров'я України не заборонили купатися на двох із восьми міських пляжів Одеси.

Таку інформацію оприлюднив 14 червня департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради на офіційному сайті мерії.

"За результатами моніторингових лабораторних досліджень стану якості морської води в місцях масового відпочинку, відібраних ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 10 червня 2019 року, проби морської води у визначених контрольних точках на пляжах Одеси - «Отрада», «Дельфін» - за санітарно-хімічними показниками відповідають гігієнічним вимогам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці обласного лабораторного центру регулярно відбирають проби морської води для досліджень у контрольних точках поряд з пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" і "Золотой берег". Однак у повідомленні Одеської мерії названі лише два міські пляжі.

Втім, на офіційному сайті ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» взагалі не оприлюднили інформацію про результати моніторингу морської води на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники уздовж узбережжя Одещини після 6 червня, коли забарвлення води через "цвітіння" синьо-зелених водоростей стало набувати зеленого кольору.

Між тим, 10 червня фахівці Мінекології України закликали населення Одещини не купатися і не їсти свіжу рибу і морепродукти, зокрема мідії, у найближчі дні - з урахуванням явища "цвітіння" моря. Так само застеріг одеситів і гостей міста від купання серед зелених хвиль доктор біологічних наук Іван Русєв, який вважає, що "цвітіння" моря є небезпечним для людей і може свідчити про неблагополучний стан навколишнього середовища, викликаного порушенням біологічного балансу в результаті інтенсивного забруднення водойм.