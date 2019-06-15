Фахівці МОЗ не заборонили купатися на двох із восьми пляжах в Одесі
Таку інформацію оприлюднив 14 червня департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради на офіційному сайті мерії.
"За результатами моніторингових лабораторних досліджень стану якості морської води в місцях масового відпочинку, відібраних ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 10 червня 2019 року, проби морської води у визначених контрольних точках на пляжах Одеси - «Отрада», «Дельфін» - за санітарно-хімічними показниками відповідають гігієнічним вимогам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фахівці обласного лабораторного центру регулярно відбирають проби морської води для досліджень у контрольних точках поряд з пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" і "Золотой берег". Однак у повідомленні Одеської мерії названі лише два міські пляжі.
Втім, на офіційному сайті ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» взагалі не оприлюднили інформацію про результати моніторингу морської води на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники уздовж узбережжя Одещини після 6 червня, коли забарвлення води через "цвітіння" синьо-зелених водоростей стало набувати зеленого кольору.
Між тим, 10 червня фахівці Мінекології України закликали населення Одещини не купатися і не їсти свіжу рибу і морепродукти, зокрема мідії, у найближчі дні - з урахуванням явища "цвітіння" моря. Так само застеріг одеситів і гостей міста від купання серед зелених хвиль доктор біологічних наук Іван Русєв, який вважає, що "цвітіння" моря є небезпечним для людей і може свідчити про неблагополучний стан навколишнього середовища, викликаного порушенням біологічного балансу в результаті інтенсивного забруднення водойм.