У Запоріжжі фурам заборонили проїзд греблею ДніпроГЕС

У Запоріжжі вантажному транзитному транспорту заборонили проїздити на греблю Дніпровської ГЕС та частково через І, ІІ мости Преображенського.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

“Згідно Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 07.06.2019 № 244 «Про організацію руху транспорту через греблю Дніпровської ГЕС та І, ІІ мосту Преображенського» відбудеться заборона проїзду вантажного транзитного автотранспорту на греблю Дніпровської ГЕС та частково з 06-00 год. до 09-00 год. та з 16-00 год. до 19-00 год., через І, ІІ мостами Преображенського”, - повідомляє прес-служба автодора.

Для вибору оптимального маршруту водіями вантажного транзитного транспорту дорожники встановили відповідні дорожні знаки на дорогах Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь, М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог), Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, Н-15 Запоріжжя – Донецьк, Р-73 /Н-08/ - Нікополь.

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Постійний контроль за дотриманням водіями вантажного транзитного автотранспорту буде здійснюватися постами Патрульної поліції.

Як раніше повідомлялось, у Запоріжжі почався ремонт деформаційних швів на греблі ДніпроГЕС.