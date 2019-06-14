Зеленський анонсував передачу дитячим лікарням двох сотень спеціальних “швидких”
Про це написав Президент України Володимир Зеленський у Facebook.
“Життя і здоров’я людей – найцінніше. Життя і здоров’я дітей – безцінне. Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною – одна із 200 спеціальних швидких, які будуть передані їм. Придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами. 136 швидких Peugeot та Ford поїдуть у міста. 64 Toyota Sequoia та інших автомобілів з підвищеною прохідністю передаємо сільським громадам”, - йдеться у дописі.
Зеленський додав, що перші тридцять швидких лікарні отримають вже найближчими днями, решту – протягом трьох місяців.
“Робитиму все, щоб такі приємні новини з’являлися часто, не лише з нагоди свята”, - пообіцяв Зеленський.
Фото: Facebook президента