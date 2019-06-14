Зеленський анонсував передачу дитячим лікарням двох сотень спеціальних “швидких”

За домовленістю з меценатами придбані 200 спеціальних машин “швидкої”, які будуть передані дитячим лікарням в обласних і районних центрах.

Про це написав Президент України Володимир Зеленський у Facebook.

“Життя і здоров’я людей – найцінніше. Життя і здоров’я дітей – безцінне. Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною – одна із 200 спеціальних швидких, які будуть передані їм. Придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами. 136 швидких Peugeot та Ford поїдуть у міста. 64 Toyota Sequoia та інших автомобілів з підвищеною прохідністю передаємо сільським громадам”, - йдеться у дописі.

Зеленський додав, що перші тридцять швидких лікарні отримають вже найближчими днями, решту – протягом трьох місяців.

“Робитиму все, щоб такі приємні новини з’являлися часто, не лише з нагоди свята”, - пообіцяв Зеленський.

Фото: Facebook президента