Харківська поліція знайшла можливого палія волонтерського намету

Слідчі Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в підпалі волонтерського намету, що стався 20 травня поточного року.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Ним виявився місцевий мешканець 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня о 04:30 невідомі підпалили намет "Все для перемоги", що встановлений активістами на площі Свободи в Харкові та зникли. Намет гасили активісти. що залишалися там вночі, та патрульні поліцейські, які чергують неподалік на площі. Внаслідок події ніхто не постраждав.

18 травня Харківський окружний адміністративний суд відмовив позивачу-міськраді у задоволенні позову щодо волонтерського намету. 19 травня міськрада подала апеляційну скаргу не це рішення.

9 травня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що готовий задовольнити петиції містян щодо знесення намету "Все для перемоги" на площі Свободи та повернення нинішньому проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.

12 травня на площі Свободи зібралися півтисячі людей, вимагаючи від міської влади захистити цей символічний агітаційний стенд, який вже 5 років розповідає харків'янам про події на сході України.