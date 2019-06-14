У курортній Затоці та Білгород-Дністровському - карантин через сказ

Через зафіксований факт сказу кішки у селищі Затока і підозру на захворювання двох жителів, яким зараз надають допомогу медики у Білгород-Дністровській райлікарні, введено карантинні заходи в цих населених пунктах з метою протидії поширенню вірусу сказу.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу керівник Білгород-Дністровського відділення Держпродспоживслужби Петро Сьомик.

"На засіданні комісії з питань техногенно-економічної безпеки і надзвичайних ситуацій обговорили ситуацію, пов'язану з виявленням сказу серед тварин, і вирішили ввести 60-денні карантинні заходи щодо протидії поширенню вірусу сказу в Затоці та райцентрі. Двом місцевим мешканцям, що потерпіли від укусів хворих тварин, надають кваліфіковану допомогу медики райлікарні", - зазначив Сьомик.

Карантинний режим передбачає необхідність вакцинування домашніх тварин, а також надання туристами, що прибувають зі своїми улюбленцями на літній відпочинок до Затоки і Білгород-Дністровського, відповідних довідок про те, що їхнім тваринам зроблені щеплення від сказу.