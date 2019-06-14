Асоціація ОТГ закликає партії підписати декларацію на підтримку реформи

Асоціація ОТГ закликає партії підписати декларацію на підтримку реформи

Децентралізація
Укрінформ
Асоціація об‘єднаних територіальних громад закликає політичні партії долучитися до підписання декларації щодо підтримки реформи децентралізації в Україні.

Про це заявив голова асоціації ОТГ Олександр Корінний під час прес-конференції в Укрінформі 14 червня.

«Ця декларація (щодо підтримки реформи децентралізації - ред) є відкритою і доступною до підписання всіма політичними силами. Якщо будь-яка політична партія захоче її підписати, то підпис лідера буде означати, що вони підтримують принципи реформи», - сказав він.

Також він зазначив, що ключовими завданнями асоціації на даний період є сприяння проведенню місцевих виборів 2020 року на новій територіально-адміністративній основі та внесенню змін до Конституції щодо закріплення у ній положень щодо децентралізації.

В свою чергу член Ради асоціації ОТГ Віталій Мазур, звернув увагу на те, що дуже важливим є встановлення справедливого і прозорого розподілу публічних фінансів на місцях.

«Запровадження професійного інституту префектів забезпечить ефективний та неупереджений нагляд за законністю роботи місцевого самоврядування» - наголосив він.

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Політичною декларацією Асоціація ОТГ підтверджує свою тверду і послідовну позицію на захист та примноження здобутків децентралізаційної реформи, яка впроваджується в Україні на основі затвердженої Урядом у 2014 році Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та відповідно до Плану впровадження нового етапу реалізації Концепції, що був розроблений за участю Асоціації та затверджений Урядом у січні 2019 року. Асоціація закликає усі політичні сили – як парламентські, так і позапарламентські – стати на захист децентралізації та нового місцевого самоврядування, що постає в об'єднаних громадах.

Асоціація об'єднаних територіальних громад – це об’єднання органів місцевого самоврядування нових українських громад. За два роки Асоціація об'єднала вже половину новоутворених громад. Асоціація – відповідно до власної Стратегії розвитку – є позапартійною, однак не аполітичною. Асоціація не є залежною від жодної з політичних партій, але має власну політику, базовану на інтересах нового українського самоврядування у контексті загальнонаціональних інтересів Української держави.

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