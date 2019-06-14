Асоціація ОТГ закликає партії підписати декларацію на підтримку реформи

Асоціація об‘єднаних територіальних громад закликає політичні партії долучитися до підписання декларації щодо підтримки реформи децентралізації в Україні.

Про це заявив голова асоціації ОТГ Олександр Корінний під час прес-конференції в Укрінформі 14 червня.

«Ця декларація (щодо підтримки реформи децентралізації - ред) є відкритою і доступною до підписання всіма політичними силами. Якщо будь-яка політична партія захоче її підписати, то підпис лідера буде означати, що вони підтримують принципи реформи», - сказав він.

Також він зазначив, що ключовими завданнями асоціації на даний період є сприяння проведенню місцевих виборів 2020 року на новій територіально-адміністративній основі та внесенню змін до Конституції щодо закріплення у ній положень щодо децентралізації.

В свою чергу член Ради асоціації ОТГ Віталій Мазур, звернув увагу на те, що дуже важливим є встановлення справедливого і прозорого розподілу публічних фінансів на місцях.

«Запровадження професійного інституту префектів забезпечить ефективний та неупереджений нагляд за законністю роботи місцевого самоврядування» - наголосив він.

Політичною декларацією Асоціація ОТГ підтверджує свою тверду і послідовну позицію на захист та примноження здобутків децентралізаційної реформи, яка впроваджується в Україні на основі затвердженої Урядом у 2014 році Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та відповідно до Плану впровадження нового етапу реалізації Концепції, що був розроблений за участю Асоціації та затверджений Урядом у січні 2019 року. Асоціація закликає усі політичні сили – як парламентські, так і позапарламентські – стати на захист децентралізації та нового місцевого самоврядування, що постає в об'єднаних громадах.

Асоціація об'єднаних територіальних громад – це об’єднання органів місцевого самоврядування нових українських громад. За два роки Асоціація об'єднала вже половину новоутворених громад. Асоціація – відповідно до власної Стратегії розвитку – є позапартійною, однак не аполітичною. Асоціація не є залежною від жодної з політичних партій, але має власну політику, базовану на інтересах нового українського самоврядування у контексті загальнонаціональних інтересів Української держави.