"Тропічні" вихідні: в Україні шалена спека й подекуди грози

Вітер північний та північно-східний (у західній частині південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, у східних областях та Карпатському регіоні подекуди 12-15°; вдень 27-32°, на півдні на сході країни до 34°.

У Києві 15 червня в другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

В області — вночі без опадів, вдень також можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°.

16-17 червня в Україні опадів не очікується, лише у західних, 16 червня також у східних областях місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, 17 червня на півночі Лівобережжя та сході країни 11-15°; вдень 27-32°, 17 червня на Прикарпатті 22-26°.

У Києві та області - мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

18-19 червня у західних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі, грози. На решті території переважно без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 27-33°.

У столиці та області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

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У західних та північних областях, 22-23 червня в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-19°, вдень 23-29°, на півдні та сході країни 28-34°.