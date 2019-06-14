За стандартами НУШ: на Закарпатті педагогів з тергромад вчили оцінювати школярів

Для освітян із закарпатських об'єднаних громад провели тренінг, на якому вчили, як оцінювати дітей в школах за стандартами НУШ. Зокрема, як відійти від звичної для вчителів шкали оцінок та навчитися оцінювати прогрес учнів в процесі навчання.

Семінар “Оцінювання за стандартами НУШ” провели в Закарпатському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”.

“Тренінг “Оцінювання за стандартами НУШ”, який ми цього разу провели для освітян із закарпатських ОТГ, відбувся в рамках сприяння покращення розвитку спроможності закладів освіти ОТГ щодо впровадження НУШ” - прокоментував захід радник з питань муніципальних послуг Закарпатського ЦРМС Павло Рябоконь.

За його словами, оцінювання за стандартами НУШ проходить впродовж навчання, а також в кінці — коли учневі видається свідоцтво досягнень (на кшталт табеля, до якого всі ми більш призвичаєні).

“Свідоцтво, втім, не містить оцінок, але там є ряд критеріїв, які вчителю треба описати. Не всі готові перелаштуватися і навчитися оцінювати дітей по-новому” - сказав Рябоконь. Для цього, додав експерт, є методологія МОН, вона унормована окремим наказом міністерства, там затверджені методичні рекомендації щодо формувального оцінювання. Саме ці рекомендації і викликають нерозуміння у вчителів (як оцінювати, як формулювати те, що ми оцінюємо), які працюють по НУШ в ОТГ.

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“Усі звикли до шкали оцінок — і це було дуже зручно для вчителів, не треба було писати які досягнення, який прогрес в учня. Зараз, по суті, оцінюється не результат — а процес. “Ти добре постарався”, “ти приклав багато зусиль” — це теж оцінка. Традиційна оцінка — бали від 1 до 5 чи до 12, те ж “молодець” мають мало спільного із формувальним оцінюванням. Це — визначення прогресу кожної окремо взятої дитини, її досягнень та результатів відносно до попереднього досвіду (написали перший диктант — мав 20 помилок, через місяць — мав 10 помилок, і це не значить, що він поганий учень, бо в диктанті допускається 2 помилки. Це вказує на прогрес цього учня, а не на порівняння його з якимось певним еталоном”, - пояснив Павло Рябоконь.

У тренінгу в Закарпатському ЦРМС цього разу взяли участь близько двох десятків педагогів — це вчителі початкових класів закарпатських ОТГ, завучі, заступники директорів шкіл. Також на тренінгу порівнювали оцінювання в різних країнах світу — в Німеччині, США, Канаді та Польщі. Найближчим часом в Закарпатському ЦРМС заплановані й інші тренінги для освітян, зокрема, щодо інклюзивної освіти.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Закарпатський ЦРМС