У Карпатах Парубій відкрив міжнародну конференцію

В Івано-Франківській області, у селищі Верховина, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та депутат Микола Княжицький відкрили міжнародну конференцію «Коло Вінценза: Україна на переломі». Захід відбувається в рамках міжнародного форуму "Via Carpatia".

Про це повідомляє Верховинська районна рада.

«…Відкрили Міжнародну конференцію «Коло Вінценза: Україна на переломі», що відбувається у рамках ІІ Міжнародного Форуму Центральної і Східної Європи Via Carpatia», Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та ініціатор форуму народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Микола Княжицький», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на конференції працюватимуть три панельні дискусії. Тут планують обговорити підтримку місцевого розвитку в Карпатському регіоні, державу і суспільство в нових політичних реаліях та проблеми Європи після падіння Берлінської стіни.

Водночас, у музеї «Гуцульщина» в рамках форуму відкриють виставку «Сакральні кольори Гуцульщини» Миколи та Людмили Рибенчук.

Офіційне відкриття Форуму «Via Carpatia» відбудеться сьогодні ввечері на місцевому стадіоні «Черемош».