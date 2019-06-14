У Карпатах Парубій відкрив міжнародну конференцію

У Карпатах Парубій відкрив міжнародну конференцію

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Укрінформ
В Івано-Франківській області, у селищі Верховина, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та депутат Микола Княжицький відкрили міжнародну конференцію «Коло Вінценза: Україна на переломі». Захід відбувається в рамках міжнародного форуму "Via Carpatia".

Про це повідомляє Верховинська районна рада.

«…Відкрили Міжнародну конференцію «Коло Вінценза: Україна на переломі», що відбувається у рамках ІІ Міжнародного Форуму Центральної і Східної Європи Via Carpatia», Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та ініціатор форуму народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Микола Княжицький», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на конференції працюватимуть три панельні дискусії. Тут планують обговорити підтримку місцевого розвитку в Карпатському регіоні, державу і суспільство в нових політичних реаліях та проблеми Європи після падіння Берлінської стіни.

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Водночас, у музеї «Гуцульщина» в рамках форуму відкриють виставку «Сакральні кольори Гуцульщини» Миколи та Людмили Рибенчук.

Офіційне відкриття Форуму «Via Carpatia» відбудеться сьогодні ввечері на місцевому стадіоні «Черемош».

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