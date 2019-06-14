В Одесі “замінували” 15 будинків та шість медзакладів

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 15 житлових будинків та шести медичних закладів.

Про це повідомляє відділ комунікацій одеського главку Нацполіції.

"Про замінування п’ятнадцяти житлових будинків та шести медичних закладів поліцію повідомив невідомий. На місця виїхали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, працівники вибухотехнічного управління та ДСНС. Проводять перевірку", - зазначили в поліції.

Як повідомлялося, 13 травня поліція Одеса отримувала інформацію про замінування 12 будівель. Однак при перевірці замінування не підтвердилось. Псевдомінера розшукують.