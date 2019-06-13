На Донеччині загинули двоє шахтарів

У Донецькій області в шахтоуправлінні «Покровське» з'ясовують обставини загибелі на виробництві двох гірників - гірника і машиніста.

Про це повідомляється на сайті шахтоуправління.

«12 червня на шахтоуправлінні "Покровське" в результаті нещасного випадку загинув гірник очисного забою. В цей же день машиніст підземних установок отримав травми, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в даний час обставини подій з'ясовуються. Створені спеціальні комісії, які встановлять причини того, що сталося.