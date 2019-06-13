Соліста Львівської опери Романа Вітошинського поховали на Личаківському кладовищі

У Львові провели в останню путь народного артиста України, соліста Національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, викладача Музичної академії ім. М. Лисенка Романа Вітошинського.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

“11 червня уночі відійшов у вічність багаторічний соліст Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, викладач Музичної академії ім. М. Лисенка Роман Вітошинський. Громада міста висловлює щирі співчуття рідним та близьким“, - йдеться у повідомленні.

Прощання зі співаком проходило у фойє оперного театру. Похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище, де на полі № 13 відбувся чин погребіння.

“Люди мистецтва — це люди, які мають настільки велике серце, що любов від нього обігріває десятки, сотні, тисячі людей. Це велика втрата для Львова та всього мистецького середовища. Сумуємо», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Роман Вітошинський був відомим не лише в Україні, але й далеко за її межами. Він із тріумфом гастролював у Польщі, Німеччині, Франції, Канаді, США та в інших країнах. Основні оперні партії, які виконував ліричний тенор - Альфред, Герцог («Травіата», «Ріголетто» Джузеппе Верді); Надір («Шукачі перлів» Жоржа Бізе); Рудольф («Богема» Джакомо Пуччіні); Альфред («Летюча миша» ; Йоганна Штрауса, Альмавіва («Севільський цирульник» Джоаккіно Россіні).