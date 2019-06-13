На Рівненщині відкрилася виставка «СЕТ-2019»

На Рівненщині відкрилася виставка «СЕТ-2019»

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Укрінформ
Виробники сонячних батарей, теплових насосів, опалювальної техніки, led-екранів та іншого обладнання презентують свою продукцію на V Міжнародній спеціалізованій виставці «СЕТ-2019», що відкрилася 13 червня у Рівному.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної державної адміністрації.

«Близько півсотні українських та закордонних виробників представили своє обладнання на V Міжнародній спеціалізованій виставці «Сучасність. Енергозбереження. Технології (СЕТ-2019)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема на у заході беруть участь компанії з Німеччини, Швеції, Італії, Нідерландів, Чехії, Туреччини, Австрії, Китаю.

V Міжнародна спеціалізована виставка «СЕТ-2019» працюватиме 13 та 14 червня.

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Паралельно з нею відбуватиметься Міжрегіональний форум з енергоефективності.

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