На Рівненщині відкрилася виставка «СЕТ-2019»

Виробники сонячних батарей, теплових насосів, опалювальної техніки, led-екранів та іншого обладнання презентують свою продукцію на V Міжнародній спеціалізованій виставці «СЕТ-2019», що відкрилася 13 червня у Рівному.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної державної адміністрації. «Близько півсотні українських та закордонних виробників представили своє обладнання на V Міжнародній спеціалізованій виставці «Сучасність. Енергозбереження. Технології (СЕТ-2019)», - йдеться у повідомленні. Зокрема на у заході беруть участь компанії з Німеччини, Швеції, Італії, Нідерландів, Чехії, Туреччини, Австрії, Китаю. V Міжнародна спеціалізована виставка «СЕТ-2019» працюватиме 13 та 14 червня. Читайте також: Греки готові вкласти понад 1 мільйон євро в українські нафтогазові ділянки Паралельно з нею відбуватиметься Міжрегіональний форум з енергоефективності.