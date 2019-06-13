На Житомирщині у 4 об’єднаних громадах працює соціальне таксі
Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.
«У Баранівській, Брусилівській, Любарській та Житомирській ОТГ, а також у місті Коростень діє соціальне таксі, яке перевозить людей з інвалідністю у межах населеного пункту та поза ним. Із них 3 громади на початку року отримали й спеціальні автомобілі для цього», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нові спецавтомобілі укомплектовані пасажирським підйомником, керованим дистанційним пультом. Основні технічні параметри транспортних засобів відповідають директивам безпеки ЄС.
В ОДА поінформували, що ще 3 центри соціальних служб області - в Білокоровицькій, Хорошівській та Чоповицькій ОТГ - подали заявки та чекають на отримання спеціально обладнаних автомобілів.
За інформацією департаменту праці, соціальної та сімейної політики ОДА, з початку року послугами соціального таксі скористались близько 130 людей, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків.
Фото: oda.zt.gov.ua