На Житомирщині у 4 об’єднаних громадах працює соціальне таксі

На Житомирщині у 4 об’єднаних громадах працює соціальне таксі

Децентралізація
Укрінформ
На Житомирщині послугами соціального таксі можуть скористатися жителі чотирьох об'єднаних територіальних громад та одного міста.

Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.

«У Баранівській, Брусилівській, Любарській та Житомирській ОТГ, а також у місті Коростень діє соціальне таксі, яке перевозить людей з інвалідністю у межах населеного пункту та поза ним. Із них 3 громади на початку року отримали й спеціальні автомобілі для цього», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові спецавтомобілі укомплектовані пасажирським підйомником, керованим дистанційним пультом. Основні технічні параметри транспортних засобів відповідають директивам безпеки ЄС.

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В ОДА поінформували, що ще 3 центри соціальних служб області - в Білокоровицькій, Хорошівській та Чоповицькій ОТГ - подали заявки та чекають на отримання спеціально обладнаних автомобілів.

За інформацією департаменту праці, соціальної та сімейної політики ОДА, з початку року послугами соціального таксі скористались близько 130 людей, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків.

Фото: oda.zt.gov.ua

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