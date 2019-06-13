На Донеччині прорвало водогін: чотирьом містам “підкрутять” крани
Укрінформ
На Донеччині чотирьом містам: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ буде скорочено подачу води через прорив на Другому донецькому водопроводі.
Про це 13 червня повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».
«Сьогодні о 8.35 на Другому донецькому водопроводі стався прорив. Ремонтні бригади Слов'янського регіонального управління виїхали на місце пошкодження. На період виконання ремонтних робіт буде скорочено подачу води містам: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ», - йдеться у повідомленні.