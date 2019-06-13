На Донеччині делегація ФАО ООН обговорила питання допомоги регіону

У Донецькій області делегація Продовольчої та сільськогосподарської програми ООН обговорила питання надання допомоги регіону та реалізації проектів щодо економічного розвитку.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«У Донецькій ОДА відбулась зустріч з делегацією Продовольчої та сільськогосподарської програми ООН... Під час засідання обговорювали питання реалізації проектів щодо економічного розвитку, проекту надання надзвичайної допомоги, а також говорили про розвиток кластерної системи у сфері сільського господарства», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що також увагу приділили наданню освітніх послуг початковим господарям, їх багатопрофільному навчанню та протидії інфекційним захворюванням серед домашніх тварин.

За словами керівника Донецької ОДА Олександра Куця, виробництво в області базується на металургійній промисловості та малому підприємництві, і усе це активно розвивається та потребує фінансових ресурсів.

«Область потребує сприяння в реалізації продукції, яку в нас виготовляють. Що стосується розвитку аграрного бізнесу в Донецькій області, то існує безліч проектів, в яких наші фермери з радістю беруть участь. Виникають деякі проблеми з розведенням тварин, бо в області немає необхідної кількості сховищ, морозильних камер», - зауважив очільник області.

Він додав, що наразі на Донеччині молодь обирає професії дещо іншого спрямування – більш престижні, перспективні та оплачувані, хоча є чимало людей, хто бажає займатися господарством. Тому аграрні навчальні заклади мають бути, і вони мають бути фаховими, володіти відповідною навчальною і технічною базою для забезпечення знаннями мешканців області, підкреслив Куць.

Він сказав, що законодавство максимально лояльно ставиться до підприємств, які працюють на території проведення операції Об’єднаних сил: для них застосовується занижена ставка орендної плати за землю, відповідним чином зменшений податковий тиск на законних підставах з урахуванням територій, на яких ведуться бойові дії.