Напад на журналіста Макарюка: прокуратура оскаржить запобіжний захід підозрюваному

Напад на журналіста Макарюка: прокуратура оскаржить запобіжний захід підозрюваному

Укрінформ
Прокуратура домагатиметься зміни запобіжного заходу 26-річному харків'янину, підозрюваному в причетності до нападу на оператора Вадима Макарюка, з домашнього арешту на тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

"Київський районний суд м. Харкова обрав 26-річному підозрюваному в причетності до нападу на відеооператора одного з місцевих телеканалів запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю. Проте Харківська місцева прокуратура №2 клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі прокурор готує апеляційну скаргу", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в прокуратурі, харківський журналіст постраждав під час зйомки конфлікту на території ТЦ «Барабашово» ввечері 7 червня. Його побили та пошкодили відеокамеру. Наразі 36-річний оператор перебуває у лікарні в тяжкому стані.

На даний момент встановлений один з підозрюваних, який перешкоджав журналістській діяльності. За даними слідства, зловмисник погрожував оператору фізичним насильством, а після того як журналіст був змушений залишити місце події, разом із співучасниками почав переслідувати його, дістав предмет, схожий на пістолет, та вистрелив у бік співробітника ЗМІ.

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Підозрюваному інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 345-1, ч. 4 ст. 296 КК України (перешкоджання професійній діяльності журналіста за попередньою змовою групою осіб; погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв’язку з виконанням ним законної професійної діяльності; хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень).

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини справи та інші особи, причетні до скоєння злочину.

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