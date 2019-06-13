В Україні сьогодні буде сухо і спекотно

В Україні у четвер, 13 червня, зберігатиметься суха і спекотна погода, лише в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями пройде короткочасний дощ.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"13 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму, вдень також і в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний (у західній частині - південно-східний), 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вдень становитиме 29-34°; в Карпатах - 21-26°.

У Києві та Київській області 13 червня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура у столиці вдень 31-33°; по області - 29-34°.