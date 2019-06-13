Спека в Україні сягне +35°

В Україні у четвер, 13 червня, зберігатиметься суха і спекотна погода, лише в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями пройде короткочасний дощ.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"13 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму, вдень також і в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний (у західній частині - південно-східний), 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 17-22°, вдень 29-34°; в Карпатах вночі 13-18°, вдень 21-26°.

У наступні два дні, 14-15 червня, погода не зміниться. Без опадів, лише вдень 15 червня в Карпатському регіоні, північних областях та на Вінниччині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 29-34°; 15 червня у східній частині вночі 11-16°, вдень 26-30°.

Упродовж 16-17 червня також переважно без опадів, лише в денні години у західних областях окремі грозові дощі.

Температура вночі 16-22°, вдень 29-35°.

У Києві та Київській області 13 червня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

Температура у столиці вночі близько 20°, вдень 31-33°; по області вночі 17-22°, вдень 29-34°.

14-15 червня без опадів, лише вдень 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Читайте також: У Києві зафіксували найтеплішу ніч із 1881 року

Температура вночі становитиме 16-21°, вдень 29-34°.

Впродовж 16-17 червня у столиці збережеться суха та спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 29-34°.