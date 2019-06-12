На Полтавщині під час руху загорівся автобус с пасажирами

На Полтавщині під час руху загорівся автобус, який перевозив 25 пасажирів рейсом Горішні Плавні - Кобеляки. Постраждалих немає.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Головного управління ДСНС України в Полтавській області.

"Близько 13:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла під час руху в автобусі, який рухався з м. Горішні Плавні до м. Кобеляки. В автобусі перебувало 25 чоловік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири самостійно вийшли з автобуса.