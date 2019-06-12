Стали відомі подробиці смертельної ДТП на Закарпатті

“Працівники, повертаючись пішим ходом додому, потрапили під сильну зливу, яка супроводжувалася опадами у вигляді граду, дощу. В результаті відбувся витік потічка Пригудин, висота хвилі якого сягнула близько 5 метрів, і спричинила селевий потік (ґрунт, каміння, дерева тощо), що зніс зазначених працівників підприємства, зачепивши також на шляху авто ЗИЛ -131 та інших трьох мешканців с. Тарасівка”, - повідомила Давидова.

За її словами, автомобіль не належить ДП «Тячівське ЛГ» та не виконував роботу на замовлення лісгоспу.

Давидова додала, що нещасний випадок стався на відстані близько 1 км від місця роботи, де потерпілі Магей Іван Іванович, 25.09.91 р.н., та Сасин Іван Михайлович 07.08.64 р.н. працювали лісорубами.

Розслідування нещасного випадку проводить Дубівське відділення Національної поліції України в Закарпатській області.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 червня, у лісовому масиві поблизу села Тарасівка внаслідок селевого потоку загинули п’ятеро людей. Розслідування нещасного випадку проводить Дубівське відділення Національної поліції України в Закарпатській області. У справі відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

У четвер, 13 червня, на Закарпатті оголошено день жалоби за загиблим