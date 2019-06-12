На Закарпатті у четвер оголосили день жалоби за загиблими в горах

“13 червня у Закарпатській області оголошено день жалоби через трагічну загибель п’ятьох мешканців с.Тарасівка Тячівського району” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях буде приспущений Державний прапор. Крім того, установам та організаціям незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 червня, у лісовому масиві поблизу с.Тарасівка вантажівка з п’ятьма місцевими мешканцями, які виїхали в гори на заготівлю лісу, потрапила в селевий потік і була знесена в річку Терешул. У результаті всі п’ятеро чоловіків віком від 27 до 56 років загинули.