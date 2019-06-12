Поліція Київщини розслідує напад на адвоката

Поліція Київської області розшукує учасників нападу на адвоката Олексія Неcвітайла, який стався у Білій Церкві 20 травня.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів для притягнення до відповідальності злочинців, які жорстоко побили правозахисника у м. Біла Церква", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 20 травня 2019 року на спецлінію поліції Київської області 102 надійшли повідомлення про напад на правозахисника під час виконання ним своїх професійних обов’язків у Білій Церкві. На місце події прибула група реагування патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції та встановила, що троє невідомих чоловіків жорстоко побили адвоката, після чого втекли.

За цим фактом було розпочато досудове розслідування в рамках відкритих кримінальних проваджень за статтями 400, 399 та 388 Кримінального кодексу України.

"Також вчора, 11 червня, слідчі додатково відкрили кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - поінформували у відомстві.

Поліцейські призначили ряд експертиз, допитали свідків і потерпілого, вилучили відеозаписи з камер спостереження та долучили їх до матеріалів кримінального провадження.

"Проведеними заходами правоохоронці встановили особи нападників. Наразі з двома проводиться ряд слідчих дій", - зазначається у повідомленні.

Наразі триває комплекс оперативних заходів для розшуку ще одного фігуранта. За місцем його реєстрації поштою надіслано повідомлення про підозру.

Після затримання, за ухвалою суду, його доправлять до органів правосуддя для обрання міри запобіжного заходу.

"Для прозорого та об’єктивного розслідування даного злочину, наказом Головного управління Нацполіції в Київській області від 11 червня за фактом неналежного реагування на вчинені відносно адвоката злочини та їх розслідування, в ГУ НП призначено службове розслідування з одночасним відстороненням від виконання службових обов’язків на час його проведення двох заступників начальника Білоцерківського відділу поліції та начальника місцевого відділення поліції № 2", - уточнили у поліції.