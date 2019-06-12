У ДТП на одеській трасі постраждали семеро людей
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Укрінформ
У Ставищенському районі Київської області на 142 км Київ-Одеса внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало семеро людей.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.
“12 червня о 07:51 до оперативно-диспетчерської служби Ставищенського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автодорозі 142 км Київ-Одеса, поблизу с. Юрківка”, - йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце події, відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути займання та передали постраждалих до рук медичних працівників.
Зазначається, що внаслідок ДТП постраждало 7 чоловік, які доставлені до Жашківської центральної районної лікарні.
На місце події працювало 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Причину ДТП встановить слідство.
Фото: kv.dsns.gov.ua