Побиття оператора на "Барабашово": слідчі оголосили підозру можливому нападнику

"Харківські слідчі оголосили про підозру особі, причетній до побиття відеооператора одного з міських телеканалів. Сьогодні, 12 червня, Київський районний суд обиратиме підозрюваному міру запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що подія сталася 7 червня на території торговельного центру «Барабашова» ввечері.

Зокрема, під час проведення відеозйомки конфліктної ситуації невідомі перешкоджали законній професійній діяльності відеооператора, пошкодили відеокамеру та спричинили йому тілесні ушкодження.

Уточнюється, що для встановлення осіб, причетних до вчинення цих злочинів, була створена слідчо-оперативна група з числа досвідчених працівників слідчого управління та Управління карного розшуку.

У ході проведення слідчо-оперативних дій поліцейські оглянули місце події та вилучили речові докази. Було відпрацьовано відеозаписи з камер відеоспостереження банку, розташованого поруч з місцем події, допитано понад 100 свідків, призначено низку експертиз.

"Під час роботи над розкриттям резонансного злочину харківські поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до нападу на відеооператора. Ним виявися 26-річний харків’янин", - додали у поліції.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 ККУ.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Встановлено, що 7 червня 2019 року цей громадянин, знаходячись на території ТЦ «Барабашово», вчинив умисні злочини, спрямовані проти законної професійної діяльності журналіста та громадського порядку.

Зазначається, що хід розслідування вказаних подій знаходиться на особистому контролі начальника обласного главку поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня під час конфлікту на території ТЦ "Барабашово" невідомі заподіяли тілесні ушкодження 36-річному оператору одного з харківських телеканалів та заволоділи його відеокамерою. Каретою швидкої невідкладної допомоги він був доставлений до Харківської міської лікарні швидкої невідкладної допомоги імені Мещанінова.

Раніше поліція інформувала, що на території ринку "Барабашово" відбувся конфлікт між активістами "Національного корпусу", підприємцями ринку та його охороною. Група невідомих у кількості 50 осіб зайшла на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемовини переросли у конфлікт.

Для врегулювання ситуації на місце події прибули посилені наряди батальйону особливого призначення та спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.