В «Артеку» та «Молодій гвардії» відпочивають 80 дітей з Донеччини

З Донецької області до дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія» направлено 80 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Про це інформує Департамент соціального захисту населення Донецької ОДА.

«80 дітей з Донецької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, направились на V тематичні зміни до дитячих центрів «Молода гвардія» та «Артек», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що 40 дітей в останні дні травня вирушили до «Молодої гвардії», ще стільки ж – до «Артеку». Там вони перебуватимуть 21 день.

У «Молодій гвардії» буде реалізовуватися програма соціально-педагогічного супроводу дітей з інвалідністю «Світ без обмежень». Ключовою подією стане Всеукраїнський мистецький інтеграційний фестиваль «Творчість дарує крила».

Протягом зміни відбудеться Всеукраїнська спартакіада серед дітей з інвалідністю «Повір у себе».

А на зміні «Артек – місто професій» відбудуться заходи з професійного інформування, орієнтування, самовизначення старших підлітків, а також знайомства молодших з розмаїтим світом професій.

Діти візьмуть участь в анкетуванні «Хочу-можу-треба» з визначення схильності до певних професій, іграх-квестах «Моя майбутня професія», конкурсі-фантазії «Професії майбутнього», в круглих столах за участю представників різних професій.

Наступна зміна в «Молодій гвардії» планується з 22 червня, а в «Артеку» - з 23 червня.

Фото: moloda-gvardiya.com.ua