У саду жителя Рівненщини відкопали найбільший в Україні схрон боєприпасів

Правоохоронці Рівненської області за процесуального керівництва прокуратури під час проведення обшуку виявили на подвір’ї 45-річного жителя Острозького району один із найбільших в Україні склад боєприпасів.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

"У селі Сіянці поблизу будинку у садку на глибині півтора метри був закопаний схрон боєприпасів: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 — корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 – підствольних гранат ВОГ-25, 6 – протитанкових гранат РПГ-7М, 29 – реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 – реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 5 ящиків набоїв калібру 7,63 і один – калібру 9,00", - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині виявили схрон боєприпасів

Зазначається, що усе вилучене скеровуватиметься для проведення експертизи, за результатами якої прийматиметься процесуальне рішення.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото: rv.npu.gov.ua