Коли змія єднається з їжаком... Чому адвокати Київщини змушені страйкувати?

Рада адвокатів Київської області планує провести попереджувальний страйк адвокатів на знак протесту проти бездіяльності поліції

20 травня 2019 року в місті Біла Церква агресивна зграя накачаних тітушок накинулася на адвоката Олексія Несвітайла та жорстоко побила його. Били уміло, зі знанням справи, чудово усвідомлюючи, що перед ними адвокат. Били із тупим задоволенням, у людному місці, серед білого дня, в присутності дружини адвоката, на очах його малолітнього сина. Били лише за те, що він просто виконував свою роботу і став на заваді нищенню майна, яке йому передав суд на зберігання. Навіть коли адвокат вже втратив свідомість і впав безпомічно на асфальт, ці звірі кидалися до лежачого і добивали його.

Олексій Несвітайло – ветеран АТО, нагороджений орденом «За мужність ІІІ-го ступеню», адвокат за професією, став у важкий час на захист України і достойно пройшов випробування і пекло війни. Повернувшись до мирного життя, він знову долучився до правозахисної діяльності, до боротьби за права і свободи людей. І от його живого і неушкодженого війною, саме тут, в мирному житті, сволота, яка не нюхала пороху, била і топтала в пилюку, на очах дружини і сина.

Дружина тричі телефонувала на «102» і криком кричала про злочинний напад на її чоловіка. Ніхто із поліції не приїхав. Жодної реакції, ніби хтось дав команду. Тітушки ще з добру годину знаходилися на місці злочину, і лише коли вони організовано направилися в сторону кав’ярні по вулиці Леся Курбаса, прибув наряд поліції, який, звісно, нікого не виявив і нікого не затримав.

Лише на 10-й день після побиття адвоката розпочалося досудове розслідування місцевими слідчими, і то після втручання представників Комітету захисту прав і гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області. Поліція не проводила огляд місця події. Перехожі та очевидці власноруч зібрали вибиті зуби адвоката і передали його дружині, а та вже в пакеті принесла ці докази до поліції. Слідство фактично не ведеться. Винних осіб досі поліція не може ні встановити, ні знайти. Хоча практично всі жителі Білої Церкви знають їх, називають прізвища тітушок, називають навіть спортивний зал, де вони тренуються. Але поліція чомусь безпорадна і бездіяльна.

Питання: а чому поліція раптом стала беззубою!? Але хочу спершу запитати, чи на таку нагороду ветеран АТО адвокат Олексій Несвітайло очікував від країни? Чи це все, що ми можемо дати нашим ветеранам АТО? Їх б’ють, вбивають – і це нормально?

Хто ця «тітушня»? Чому вони ведуть себе так зухвало і безкарно?

Поліція стала беззубою, а тітушня зухвалою і безкарною саме тому, що в Білій Церкві відбулося зрощення між злочинними елементами та поліцією...

Я не знаю, чи правда, чи вигадки, що керівництво Білоцерківської поліції покриває злочинців, але перебіг кримінального провадження по побиттю адвоката Несвітайла свідчить, що це, скоріше, правда.

Більше того, з приводу побиття колеги, ми зверталися до прокурора Київської області Максима Киричука, начальника слідчого управління ГУ Національної поліції Київської області Сергія Рекуна, навіть до начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Віталія Невгада. Ми зверталися як формально, так і через неформальні канали, які завжди існують у адвокатів. У всіх високопосадовців була одна і та ж реакція: «Такого не може бути, негайно розберемося і витребуємо кримінальне провадження для розслідування обласним слідчим управлінням». Буквально через пару годин все змінювалося помахом чиєїсь невидимої руки – і всі приходили до висновку, що найкращим місцем для розслідування є все ж Білоцерківський слідчий відділ. Потім стали відверто брехати, що комусь там зараз повідомлять про підозру і звернуться до суду про обрання запобіжного заходу.

Та в кримінальному провадженні ніяких змін і результатів. Воно тихо помирає. А в цей час спортивно підтягнуті молодики продовжують по декілька разів на тиждень виїжджати на «завдання» та відпрацьовувати на живих людях спортивні прийоми. На сьогодні, виявляється, це просто бізнес. Питання, чий бізнес!? Невже керівництво Білоцерківської поліції таке всесильне, що під нього "прогинаються" і прокурор області, і керівництво обласної поліції?..

Закон не працює. Ми не бачимо, як можна добитися правовими методами справедливості й покарати винних, якщо на їх захисті стоять правоохоронні органи.

12 червня 2019 року Рада адвокатів Київської області планує провести спільне засідання з КДКА Київської області та за участі представників Ради адвокатів України НААУ. Одним із головних питань, яке стоїть на порядку денному, це обговорення локального попереджувального страйку адвокатів. На мою думку, страйк є доцільним і виправданим. Після оголошення страйку на певний період часу або до моменту повідомлення підозри винним особам у побитті адвоката Несвітайла буде припинено надання будь-якої правової допомоги у кримінальних провадженнях у поліції, прокуратурі, судах на території Білої Церкви.

Оскільки оголошення страйку Радою адвокатів Київської області оформляється рішенням, то воно є обов’язковим до виконання кожним адвокатом регіону. Відповідно до чинного законодавства не виконання рішення органів самоврядування адвокатури тягне за собою для адвокатів дисциплінарну відповідальність, в тому числі, геть до припинення адвокатської діяльності. Таким чином, у разі штрейкбрехерства колег, ми маємо дієві заходи впливу на них. Але я впевнений, що всі адвокати, як один, підтримають нас у боротьбі із бандитсько-поліцейським свавіллям!

Петро Бойко, голова Ради адвокатів Київської області