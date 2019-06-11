На Одещині завтра день жалоби за загиблими на пожежі в медзакладі

В Одеській області середу, 12 червня, оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі в обласному медичному центрі психічного здоров’я.

Про це поінформував на екстреному засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в. о. голови Одеської облдержадміністрації Сергій Паращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мною видано розпорядження про оголошення 12 червня днем жалоби за загиблими через пожежу в обласному медичному центрі психічного здоров’я. Усім підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності рекомендовано обмежити використання музики і проведення розважальних заходів", - зазначив Паращенко.

За його словами, родинам загиблих буде виплачено матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, а родинам потерпілих – 50 тисяч гривень.

За словами очільника управління з майнових відносин Одеської облради Віктора Лунгула, будівля комунальної установи «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» перебуває у власності Одеської обласної ради.

Раніше повідомлялося, правоохоронці Одеси відкрили чотири провадження для встановлення обставин пожежі, під час якої загинуло шестеро людей: за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодекс.

Варто зазначити, що сьогоднішнє розпорядження в. о. голови Одеської облдержадміністрації Сергія Паращенка стало його останнім службовим актом, оскільки Президент Володимир Зеленський 11 червня звільнив його від виконанння обов'язків голови ОДА.