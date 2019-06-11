На розвідку нафтових родовищ Чернігівщини цьогоріч витратять близько 200 мільйонів

На розвідку нафтових родовищ у Чернігівській області АТ "Укргазвидобування" цього року витратить близько 200 млн грн.

Про це на IV Форумі експортерів Чернігівщини "Технології та інновації. Успіх Чернігівщини 2019" повідомив депутат Чернігівської обласної ради Валерій Куліч, повідомляє кореспондент Укрінформу.

IV Форум експортерів Чернігівщини / Фото: Потапчук Наталія, Укрінформ

"Компанія "Укргазвидобування" вже отримала ліцензію від природоохоронного міністерства і в другому півріччі цього року планує вкласти в розвідку близько 200 млн грн. На наступний рік вкладання в розвідку і добування становитимуть майже 2 млрд грн", - розповів Куліч.

За його словами, розробку нафтових родовищ Укргазвидобування планує вести у Ріпкинському та Чернігівському районах. Очікуваний обсяг видобутку нафти — 2,5 млн тонн на рік. До робіт компанія планує залучити близько 200 місцевих жителів.

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Як повідомляв Укрінформ, дозвіл на дослідження нафтогазових родовищ в регіоні Чернігівська обласна рада надала Укргазвидобуванню у жовтні 2018 року. А у грудні такі ж дозволи (з подальшою розробкою родовищ) отримали три приватні компанії: Варва нафта, Форум СВМ та Мастер лтд індастрілз.

За інформацією прес-служби Укргазвидобування, прогнозні обсяги нерозвіданих покладів нафти й газу на території Чернігівської області перевищують 216 млн тонн умовного палива.