“Отруйне” весілля у Львові: ресторан закрили на два тижні

Ресторан "Червона рута" у Львові, де на весільному банкеті отруїлися щонайменше 45 осіб, закрили на два тижні.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба України.

"Відповідно до рішення головного ветеринарного інспектора Львівської області функціонування закладу громадського харчування «Червона Рута» тимчасово призупинено до 24.06.2019", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за фактом виникнення спалаху захворювання на гострі кишкові інфекції Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області направило подання до територіального органу Національної поліції щодо порушення кримінального провадження. Сихівський відокремлений підрозділ Головного управління Національної поліції у Львівській області 10.06.2019 відкрив кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України.

За результатами перевірки, яка тривала 9-10 червня, встановлені численні порушення вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Відтак на суб’єкт господарювання склали протокол про адмінпорушення та надали припис про усунення порушень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 червня захворіли 45 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня 2019 року були гостями на весіллі в ресторані “Червона Рута” у м. Львові по вул. Хуторівка, 26. Загалом на весіллі було близько 100 осіб. Наразі в стаціонарах перебуває 40 осіб, з них 5 дітей.

Стан пацієнтів середньої тяжкості. Спільними симптомами захворювання є скарги на високу температуру (до 39,9 градусів), блювоту, пронос, загальну слабкість, біль у животі. Діагноз: гостра кишкова інфекція.