Забруднення Росі: вміст отрутохімікатів у межах допустимих показників

Вміст шкідливих речовин у річці Рось на межі Вінницької і Київської областей станом на вівторок перебуває в межах допустимої норми.

Про це у вівторок на брифінгу розповів перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Ігор Осадчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«10 червня нашими фахівцями був здійснений повторний виїзд мобільною пересувною лабораторією на місце виникнення надзвичайної ситуації та проведено повторний відбір проб поверхневих вод у чотирьох точках. Дві з них - у с. Збаржівка, - це ставок «Верхній Панський» на руслі річки Фоса 300 м. вище дамби в місці скоєння ДТП та ставок «Панський» біля дамби в місці скоєння ДТП. Також було зроблено заміри на р. Рось за 10 метрів нижче впадіння річки Фоса і в Росі у с. Борщагівка на межі Вінницької області з Київською. Проби води досліджувались на вміст азоту амонійного, нітритів, фосфатів, хлоридів, сульфатів, ХСК та розчинного кисню. Найбільша концентрація гербіцидів та фунгіцидів спостерігалась у місці безпосереднього їх виливу у ставок «Панський» с. Збаржівка. Проте більшість із восьми найменувань препаратів захисту рослин мають маслянисту консистенцію і одразу по поверхні води перемістились за течією, потрапивши до р. Рось, яка є основним джерелом водопостачання міст Біла Церква та Умань», - повідомив Осадчук.

За його словами, р. Рось має досить сильну течію та великий об’єм води, а період розкладу більшості препаратів, які потрапили у воду, становить від 3 до 24 годин. Останні заміри засвідчили, що на межі Вінницької і Київської областей вміст шкідливих речовин наразі перебуває в межах допустимої норми.

Окрім проб води, досліджували й рибу з постраждалих водойм. Відібрані для аналізу зразки знаходяться у нормальному стані, ствердження про масову загибель риби внаслідок виливу отрутохімікатів не підтвердилися.

Фахівці Державної екологічної інспекції у Вінницькій області зробили запит до Мінекології щодо надання сертифікатів на препарати, які потрапили у воду, щоб можна було визначити розмір завданих ними збитків довкіллю.

Як повідомлялося, 9 червня біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. У результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

Зазначається, що із 12 пестицидів, які були виявлені на місці події, 8 – гербіциди, 3 – фунгіциди, 1 регулятор росту рослин. Усі препарати відносяться до 3 класу токсичності.

Було прийнято рішення тимчасово припинити централізоване водопостачання м. Біла Церква, населених пунктів Узин та Фурси із басейну річки Рось.