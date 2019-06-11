Вінниця прощається із загиблим в аварії військового вертольота

У Вінниці вівторок оголошено Днем жалоби – місто прощається із загиблим в аварії військового гелікоптера Владиславом Попенком.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької міської ради.

«11 червня у Вінниці оголошено День жалоби у зв’язку з церемонією поховання вінничанина, учасника АТО, льотчика-штурмана старшого лейтенанта Владислава Попенка. На знак вшанування пам’яті захисника у День жалоби на всій території Вінниці будуть приспущені прапори України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, будівлях комунальних підприємств, установ та організацій», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, виконком міської ради також рекомендував підприємствам усіх форм власності на території міста Вінниця долучитись до вшанування пам’яті померлого та вивісити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками.

На час проведення прощальної церемонії та поховання на території міста обмежено проведення концертно-розважальних заходів.

Прощання із загиблим Владиславом Попенком проходить у Будинку офіцерів, поховають загиблого льотчика на Алеї Героїв Центрального кладовища.

Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні у Бродах на Львівщині також попрощалися з військовими 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, які загинули на Рівненщині 29 травня під час аварії вертольота Мі-8. В останню путь провели командира екіпажу – командира 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ полковника Ігоря Мазепу, льотчика-штурмана старшого лейтенанта Владислава Попенка, бортового авіаційного техніка-інструктора капітана Василя Романюка, бортового авіаційного техніка старшого лейтенанта Павла Дацюка.

29 травня на Рівненщині розбився військовий вертоліт Мі-8. Чотири члени екіпажу загинули. Трагедія сталася під час навчально-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області.