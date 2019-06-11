У Бродах попрощалися з пілотами вертольота, який розбився 29 травня

У Бродах на Львівщині попрощалися з військовими 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, які загинули на Рівненщині 29 травня під час аварії вертольота Мі-8.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

"Сьогодні, 11 червня, у місті Броди прощаються із загиблими військовими вертолітниками, які загинули під час учбово-тренувального польоту на Рівненщині", - йдеться у повідомленні.

На Львівщині прощаються із вертолітниками/Фото: loda.gov.ua

В останню путь провели командира екіпажу – командира 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ полковника Ігоря Мазепу, льотчика-штурмана старшого лейтенанта Владислава Попенка, бортового авіаційного техніка-інструктора капітана Василя Романюка, бортового авіаційного техніка старшого лейтенанта Павла Дацюка.

Як повідомляв Укрінформ, військовий вертоліт Мі-8 розбився пізно ввечері у середу, 29 травня, під час навчально-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області.