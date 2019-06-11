Кількість осіб, які отруїлися на весіллі у Львові, зросла до 45

Кількість осіб, які отруїлися 8 червня на весіллі у львівському ресторані "Червона рута", зросла до 45 осіб, з яких п'ятеро - діти. Майже усіх постраждалих госпіталізовано.

Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

Станом на 09.00 год. 11.06.2019р. захворіли всього 45 осіб, з них 5 дітей. В стаціонарах перебуває 40 осіб, з них 5 дітей. У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 32 особи, з них 1 особа виписана на вимогу, інфекційне відділення Новояворівської МЛ - 9 осіб, 4 особи на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Стан пацієнтів середньої важкості. Спільними симптомами захворювання є скарги на високу температуру (до 39,9 градусів), блювоту, пронос, загальну слабкість, біль у животі. Діагноз: Гостра кишкова інфекція.

Львівським міським відділом ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» в ході епідрозслідування встановлено, що з готової ресторанної продукції постраждалі вживали рибну нарізку з червоної та білої риби, торт печінковий, печінку тушковану з яблуками, рулетики з баклажаном і сиром, салат «Цезар з куркою», шашлик з мангалу, щуку фаршировану, голубці з м’ясом і рисом. Із виробів домашнього приготування - м’ясну нарізку, кров’янку, фаршировану качку, випічку домашнього приготування із кремом.

Фахівці Львівського міського відділу ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» продовжують епідеміологічне розслідування. Для мікробіологічного дослідження відібрано: 12 зразків кулінарних виробів, 20 змивів на патогенну та умовно патогенну флору та 1 пробу міськводопровідної води. Обстежено 7 осіб персоналу на кишкову групу та патогенний стафілокок.

У довідці за добу департаменту з питань цивільного захисту Львіовської ОДА зазначається, що всі хворі 8 червня 2019 року були гостями на весіллі в ресторані “Червона Рута” у м. Львові по вул. Хуторівка, 26. Загалом на весіллі було близько 100 осіб.