На Житомирщині облаштували перший габаритно-ваговий майданчик на бетонній основі

У Житомирській області на трасі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський облаштували перший майданчик габаритно-вагового контролю на бетонній основі.

Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

«Готовий до проведення зважувань великовагових транспортних засобів ще один майданчик на міжнародному шляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Наразі це єдиний в області побудований майданчик для зважування, що має бетонну основу, отже, стійкий до просідань», - йдеться у повідомленні.

Майданчик розташований на 157-му кілометрі автомобільної дороги М-21 поблизу міста Черняхів.

Загалом на автодорогах загального користування державного значення області функціонує ще 19 майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю.

У прес-службі нагадують, що на автомобільних дорогах загального користування державного значення з 9.00 до 22.00 діє обмеження руху для великовагових та великогабаритних автомобілів за температури вище від +28°С та загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.