“Весільне” отруєння у Львові: у лікарні 26 осіб

Унаслідок отруєння на весіллі у львівському ресторані “Червона рута” госпіталізовано 26 осіб.

Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

“За допомогою звернулось 28 осіб (5 дітей). З них 21 особа госпіталізована в інфекційний стаціонар обласної лікарні та 5 осіб в інфекційне відділення Новояворівської лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Стан пацієнтів - середньої тяжкості. У них висока температура (до 39,9°C), загальна слабкість, блювота, пронос, біль у животі.

Зазначається, що загалом на весіллі було близько 100 осіб.

Установлено, що з готової ресторанної продукції захворілі вживали: торт печінковий, печінку тушковану з яблуками, рулетики з баклажаном і сиром, салат “Цезар з куркою”, шашлик з мангалу, щуку фаршировану, голубці з м’ясом і рисом.

Із виробів домашнього приготування на весіллі подавали: м’ясну нарізку, кров’янку, фаршировану качку, випічку із кремом.

Розпочато епідеміологічне розслідування. Для мікробіологічного дослідження відібрано 12 зразків кулінарних виробів, 20 змивів на патогенну та умовно патогенну флору та одну пробу водопровідної води. Протиепідемічні заходи тривають.