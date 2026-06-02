2 червня, 13:30 - круглий стіл на тему: «Від мобілізаційної кризи до національної стійкості: реформа, довіра, оборонна демократія».

Організатори: Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA — спільний проєкт ГО «Фонд сприяння демократії» та Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Спікер: Юрій Гончаренко - керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA.

До участі запрошені: представники Міністерства оборони України, управління комунікацій Генерального штабу ЗСУ, народні депутати України, військові, представники центральних органів виконавчої влади, експерти, аналітики, представники міжнародних організацій, посольств, аналітичних центрів.

Модератор: Юрій Міндюк - голова Українського безпекового клубу.

Питання до обговорення:

Гарантована демобілізація працює лише як обіцянка, в яку вірять. Що зробить її реально виконуваною — і що здатне підірвати цю довіру швидше за будь-яку ворожу пропаганду?

Контракти з чіткими строками, ротація, реформа переведень — чи достатньо цих інструментів, щоб перезапустити добровільне комплектування, чи потрібні додаткові гарантії?

Які зобов’язання має взяти на себе держава — а не лише громадянин — щоб правила нового суспільного договору сприймалися як справедливі?

Як ворог готується «переграти» реформу в інформаційному просторі — через підрив віри в демобілізацію, протиставлення військових і цивільних, дискредитацію ТЦК — і де її найвразливіші точки?

Що означає діяти на випередження: як інформаційно супроводжувати реформу, щоб формувати очікування, а не наздоганяти чутки та фейки?

Як забезпечити правову форму, передбачуваність і підконтрольність обмежень, щоб реформа лишалася в межах оборонної демократії, а не сприймалася як новий примус?

Якою є роль громад, бізнесу, медіа та ветеранського середовища у новому суспільному договорі — як перейти від «мобілізації частини» до спільної оборони всього суспільства?

Чого український досвід протидії інформаційним впливам на мобілізацію може навчити європейських партнерів — і що з їхніх практик стійкості варто запозичити Україні?

Чому це важливо?

Публічна дискусія, яку організовують ГО «Фонд сприяння демократії» та Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA, є продовженням квітневої дискусії «Мобілізація і довіра: як зменшити конфліктність і повернути передбачуваність».

Якщо у квітні йшлося про конфліктність довкола мобілізації та про те, як повернути передбачуваність, то тепер реформа набуває реальних обрисів — і розмова зміщується до трьох питань, від яких залежить її успіх.

Перший фокус — стратегія інформаційного супроводу реформи мобілізації. Навіть найкраще опрацьована реформа не спрацює без адекватного інформаційного супроводу: гарантована демобілізація, чіткі строки служби та ротація працюють лише тоді, коли суспільство в них вірить. Саме цю довіру найактивніше атакує ворог, тож реформа потребує не лише правильних рішень, а й спроможності захистити їх в інформаційному просторі.

Другий фокус — оновлена та розширена концепція оборонної демократії. Під час заходу буде презентовано «Демократію національної стійкості» — операційну модель формування нового суспільного договору, яка переводить принципи оборонної демократії у конкретні механізми взаємодії держави, армії, громад, бізнесу, медіа, ветеранського середовища та громадянського суспільства. Ідеться не лише про мобілізацію як кадровий механізм, а про справедливий розподіл оборонного тягаря, передбачувані правила служби, повагу до гідності громадянина та збереження демократичних принципів у час довгої війни.

Третій фокус — український досвід, корисний для європейських партнерів. Дискусія буде супроводжуватися синхронним перекладом англійською мовою; для міжнародної аудиторії додатково представлять основні маркери інформаційних атак Росії на процес мобілізації та формування суспільних розколів — як приклад загроз, з якими може зіткнутися будь-яка демократія в умовах протистояння.

Організатори заходу зазначають, що це не дискусія «за чи проти мобілізації». Це розмова про те, як зробити реформу легітимною, ефективною та підкріпленою довірою — і як не дати ворогу перетворити реальні проблеми на інструмент внутрішнього розколу.

Довідково. «Фонд сприяння демократії» — українська громадська організація, що реалізує проєкти у сфері розвитку демократії, національної безпеки, громадянського суспільства та інституційної спроможності держави. Фонд забезпечує юридичну й операційну рамку для діяльності Українського безпекового клубу, Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA та супутніх ініціатив, виступає партнером міжнародних донорських структур (зокрема Фонду Ганса Зайделя в Україні) у реалізації спільних програм. Розробник ротаційної моделі військової служби.

Формат заходу – офлайн (Зала 2) + онлайн-включення.

Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 2).

Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.

Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.

Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформу можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк