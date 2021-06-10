10 червня о 14:00 відбудеться міжнародний круглий стіл на тему: «Україна-Азербайджан: перспективи співпраці»

Організатор: Міжнародний центр протидії російській пропаганді (МЦПРП).

Учасники: Фуад Мурадов - голова Державного комітету Азербайджанської Республіки, роботи з діаспорою Азербайджану; Мар'ян Заблоцький - народний депутат України, заступник співголови групи з міжпарламентських зв'язків з Азербайджанською Республікою; Руфат Гулієв - депутат Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки, голова міжпарламентської групи Азербайджан - Україна, доктор економічних наук, професор; Володимир Чеповий - шеф-редактор журналу «Бізнес»; Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді; Різван Гусейнов - директор Центру історії Кавказу, старший науковий співробітник інституту права та прав людини НАН Азербайджану; Вікторія Нерода - комерційний директор компанії Caspian Service в Україні; Фуад Алієв - журналіст та режисер (Азербайджан); Андрій Калінов - кандидат технічних наук, технічний директор Науково-виробничого підприємства «ЕНЕРГО ПЛЮС»; Теймур Атаєв - політолог, експерт Державного комітету Азербайджанської Республіки у питаннях діаспори; Євген Андрощук - громадський журналіст, модератор.

Питання до розгляду:

Стан взаємовідносин Україна-Азербайджан: політична, економічна та інформаційна сфери.

Інтереси Азербайджану в питаннях економічної співпраці.

Можливості участі українського бізнесу у відбудові територій Нагірного Карабаху, а також інші можливості економічної взаємодії.

Рекомендації та пропозиції щодо реалізації потенціалу співпраці. Напрями нарощування можливостей.

Коротко. На політичному рівні Україна та Азербайджан визначились як стратегічні партнери. Низка заходів, які були проведені на вищому рівні (політичному та економічному), підтверджують це. Традиційно наші держави співпрацюють в економічній сфері через реалізацію енергетичних проєктів, розвиток інфраструктури і транспорту, туризму, торгівлю продукцією металургійної, машинобудівної, харчової і хімічної промисловості. Особливо цікавим для української сторони є участь у відбудові інфраструктури звільнених територій. Азербайджан та Україна мають високий потенціал і щодо посилення військово-технічної співпраці. Водночас для Києва велике значення має посилення діалогу з Баку для досягнення тих чи інших геополітичних переваг, зокрема і з огляду на агресивність та амбіції Російської Федерації.

Довідково. Міжнародний центр протидії російській пропаганді - це неурядова організація, метою якої є об'єднання міжнародних зусиль з протидії кремлівській інформаційній агресії.

Команду Центру складають фахівці з комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, дипломати, журналісти, добровольці з України, Грузії, Литви, Латвії, Польщі, Білорусі та інших країн.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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