11 червня, 14:00 міжнародний круглий стіл на тему: «Вплив Кремля на Білорусь: повзуча окупація»

Організатор: Міжнародний центр протидії російській пропаганді (МЦПРП).

Учасники: Аудрюс Буткявічос - сигнатор акта незалежності, Перший міністр оборони Литви (1990-1994), старший науковий співробітник Інституту Стейткрафт (Велика Британія); Стасис Каушиніс - директор Фонду сприяння захисту громадян (Литва); Марія Авдєєва - директор з досліджень Європейської експертної асоціації, експерт iSANS; Віталій Шкляров - політтехнолог; Сергій Харитонов - медіаексперт iSANS; Дмитро Громаков - керівник дослідницьких програм Міжнародного центру протидії російській пропаганді; Павлюк Биковський - білоруський політичний оглядач / медіаексперт; Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, модератор.

Коротко. Захоплення літака компанії Ryanair і реакція міжнародного співтовариства прискорило політичний, економічний, військовий та інформаційний дрейф РБ у бік Росії. Експерти спостерігають, як офіційні ЗМІ Білорусі стають точними клонами своїх колег з РФ, у тому числі вони копіюють та транслюють антиукраїнські меседжі та наративи російської пропаганди.

Вільну діяльність на території Білорусі ведуть російські спецслужби, накопичуються російські війська, створюються запаси озброєння та військової техніки. А у вересні 2021 року на території Білорусі запланована активна фаза російсько-білоруських військових навчань «ЗАХІД 2021».

Учасники круглого столу обговорять нові загрози, які мають здійснити країни вільного світу для недопущення російської окупації Білорусі.

Довідково. Міжнародний центр протидії російській пропаганді - це неурядова організація, метою якої є об'єднання міжнародних зусиль з протидії кремлівській інформаційній агресії.

Команду Центру складають фахівці з комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, дипломати, журналісти, добровольці з України, Грузії, Литви, Латвії, Польщі, Білорусі та інших країн.

Акредитація представників ЗМІ: editor.vib@gmail.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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