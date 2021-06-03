“Повернись живим!” об’єднує Мінвет та депутатів-воїнів для захисту інтересів ветеранів

3 червня, 15.30 пресконференція на тему: “Створення міжфракційного об'єднання для захисту прав ветеранів та військових”

Організатор: Міністерство у справах ветеранів України; ГО “Повернись Живим!”.

Учасники: Юлія Лапутіна - міністерка у справах ветеранів України; Тарас Чмут - директор “ГО “Повернись Живим!”; Сергій Позняк - голова “Асоціації підприємців-ветеранів АТО”; Андрій Шараськін - фракція “Голос”; Яна Зінкевич - фракція “Європейська Солідарність”; Єгор Чернєв - фракція “Слуга народу”.

Коротко. За ініціативи парламентарів-ветеранів та ГО “Повернись Живим!” створено МФО для захисту прав ветеранів та військових.

Співголовами нового міжфракційного депутатського об‘єднання «За захист прав захисників України» обрали ветерана-кіборга Андрія Шараськіна від фракції «Голос», ветеранку та засновницю «Госпітальєрів» Яну Зінкевич від фракції «Європейська солідарність» та ветерана Нацгвардії Єгора Чернєва від фракції «Слуга народу». До складу також увійшли ветерани Михайло Забродський, Михайло Бондар, Максим Березін, Ігор Герасименко, Роман Костенко.

Нове МФО має на меті активно захищати права та інтереси осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в АТО/ООС, та усіляко сприяти їм.

Першим кроком стане напрацювання пріоритетних напрямів законотворчої роботи разом з ГО “Асоціація підприємців-ветеранів АТО”, зокрема:

Визначення ветеранського бізнесу.

Урядова комунікаційна стратегія. Позитивний образ ветерана.

Освіта для ветеранів бізнесменів.

Фінансування для ветеранського бізнесу.

Довідково. Тарас Чмут, директор “ГО “Повернись Живим!”:

“Нещодавно відбувся організований Фондом Форум підтримки ветеранського підприємництва, у якому взяли участь народні депутати, урядовці та бізнесмени. Власне, цей майданчик і запустив діалог всередині парламенту, а також зовнішню комунікацію, результатом якої і стало створення міжфракційного об'єднання "За захист прав захисників України". Ми вітаємо таке рішення і сподіваємося, що представники ветеранської спільноти у Верховній Раді зможуть стати драйверами позитивних змін у державній політиці щодо реінтеграції, підтримки та розвитку наших героїв, які повернулися з фронту”.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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