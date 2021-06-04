4 червня, 12:00 пресконференція на тему: “Бердянськ - новини літнього туристичного сезону 2021 року”

Організатор: Туристичний прес-клуб України.

Спікер: Валерій Баранов - міський голова Бердянська.

Коротко. Бердянськ має статус курорту державного значення, унікальні місцеві грязі та клімат сприяють реабілітації та лікуванню десятків тисяч українців.

Протягом курортного сезону комфортний відпочинок у Бердянську забезпечують понад 100 баз відпочинку, готелів, пансіонатів, санаторіїв та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Особливо корисний відпочинок в Бердянську для дітей. Цього року 8 дитячих закладів готові приймати дітей на оздоровлення та відпочинок.

Питання до обговорення:

- відпочинок в Україні під час пандемії Covid-19;

- головні події курортного сезону 2021 року у Бердянську;

- цінова політика готелів та пансіонатів;

- транспорт: звідки і як можна дістатися до Бердянська цього літа.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 067 463 68 90 або e-mail: travel.ukrpress@gmail.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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