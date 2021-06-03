Щодо питань житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

3 червня, 14:00 пресконференція на тему: “Питання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”

Організатори: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. ІІ фаза»; БФ «Право на захист» за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців; Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України.

Учасники: Лілія Гретарсдоттір – Голова тактичної групи з трансверсійних викликів та багатосторонньої співпраці, Генеральний директорат з прав людини та верховенства права, Рада Європи, м. Страсбург; Інна Драганчук – заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Максим Алексєєнко-Лемовський – начальник відділу з питань формування та реалізації житлової політики Департаменту соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Ганна Христова – керівниця Проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. ІІ фаза»; Олександр Галкін - президент БФ "Право на Захист"; Наталія Ключник – виконавчий директор Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України; Микола Бакшеєв - голова Первомайської громади Харківської області; Лідія Денисенко - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Іларіонівської громади Дніпропетровської області.

Питання до обговорення:

-доступ до житлових прав внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які постраждали від збройного конфлікту, а також впровадження програм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з урахуванням стандартів Ради Європи;

- стан реалізації надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокрема на вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб;

- результати проведення серії консультаційних семінарів для представників територіальних громад з питань надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (квітень – травень 2021).

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Відео: (українська версія)

Відео (англійська версія)

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