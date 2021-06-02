2 червня, 12:00 пресконференція на тему: “Державний концерн «Укроборонпром» запускає новий сайт”

Організатор: ДК «Укроборонпром».

Учасники: Юрій Гусєв – Генеральний директор ДК «Укроборонпром»; Андрій Ржавін – директор FAIRTECH GROUP.

Коротко. Сучасний дизайн, новий підхід, українське озброєння, реформи, соціальні проєкти, новини оборонних підприємств та актуальні події ОПК країни – Державний концерн «Укроборонпром» запускає новий сайт. Зараз в Укроборонпромі впроваджується комплексна реформа, а отже, змінюється підхід до спілкування з громадськістю, підприємствами та партнерами Концерну. На новому сайті відображено всі ці якісні зміни.

Під час заходу буде презентовано оновлений інформаційний ресурс Концерну. Розробку здійснювала українська компанія FAIRTECH GROUP, яка зацікавилася проєктом та взяла на себе його повну реалізацію.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV та на сторінці ДК «Укроборонпром» у Facebook https://www.facebook.com/ukroboronprom

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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