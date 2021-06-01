Презентація нової програми Спортивних амбасадорів серед ветеранів
Організатори: Міністерство у справах ветеранів України; БФ «Повернись живим»; Центр стратегічних комунікацій StratСom Ukraine.
Учасники: Ігор Безкаравайний - заступник міністра у справах ветеранів України; Оксана Горбач - Національний координатор Ігор нескорених та Ігор воїнів в Україні; Тарас Шпук - представник БФ «Повернись живим»; представник Посольства США в Україні; представник проєкту IREX в Україні; Ігор Галушка; Володимир Мусяк; Василь Стуженко; Сергій Калитюк; Павло Ковальський; Артем Лукашук - спортивні амбасадори, ветерани, які представлять власні програми розвитку ветеранського спорту в регіонах.
Коротко. Нова програма має на меті охопити ветеранів по всій Україні, в тому числі малих містах, спортом як найбільш ефективним способом фізичної реабілітації.
Акредитація обов’язкова і триває до 19-00 31 травня 2021 р. за номером: 067-378-21-51 або e-mail: s.sudak@stratcomua.org
Контактна особа: Світлана Судак.
У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
Підсумкові матеріали:
Відео (українська версія):
Відео (англійська версія):
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