1 червня, 10.00 презентація нової програми спортивних амбасадорів серед ветеранів

Організатори: Міністерство у справах ветеранів України; БФ «Повернись живим»; Центр стратегічних комунікацій StratСom Ukraine.

Учасники: Ігор Безкаравайний - заступник міністра у справах ветеранів України; Оксана Горбач - Національний координатор Ігор нескорених та Ігор воїнів в Україні; Тарас Шпук - представник БФ «Повернись живим»; представник Посольства США в Україні; представник проєкту IREX в Україні; Ігор Галушка; Володимир Мусяк; Василь Стуженко; Сергій Калитюк; Павло Ковальський; Артем Лукашук - спортивні амбасадори, ветерани, які представлять власні програми розвитку ветеранського спорту в регіонах.

Коротко. Нова програма має на меті охопити ветеранів по всій Україні, в тому числі малих містах, спортом як найбільш ефективним способом фізичної реабілітації.

Акредитація обов’язкова і триває до 19-00 31 травня 2021 р. за номером: 067-378-21-51 або e-mail: s.sudak@stratcomua.org

Контактна особа: Світлана Судак.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео (українська версія):

Відео (англійська версія):

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