Презентація реформи управління якістю у дорожній галузі

1 червня, 12:30 презентація на тему: «Управління якістю у дорожній галузі»

Організатор: Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор).

Учасники: Євген Кузькін - т.в.о. Голови Укравтодору; Андрій Івко - директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору; Роман Комендант - директор Департаменту технічного забезпечення та інноваційного розвитку Укравтодору; Оксана Філатова - начальник Управління власності та державних закупівель; Артем Безуглий - директор ДП «ДерждорНДІ»; Святослав Абрамов - виконавчий директор COST Ukraine; Світлана Рева - голова Громадської ради Укравтодора; Оксана Величко - голова Наглядової Ради ГО «РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ».

Модератор: Олександра Азархіна - директорка Команди підтримки реформ при Укравтодорі.

Коротко. На початку 2021 року Укравтодор визначив реформу управління якістю одним із пріоритетів реформ дорожньої галузі. План дій із упровадження реформи напрацьований відповідною Робочою групою та експертами Команди підтримки реформ при Укравтодорі.

Питання до обговорення:

Оновлений підхід до закупівлі з моніторингу будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг. Деталі: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-004752-c

Про заходи цифровізації галузі, які наразі запроваджує Укравтодор.

Презентація плану Укравтодору щодо збору даних про стан доріг і автоматизацію пріоритизації дорожніх проєктів.

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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