До Міжнародного дня захисту дітей. Презентація Міжнародного фонду «Центр»

1 червня, 12:00 презентація Міжнародного фонду «Центр» «Захистимо наших дітей – майбутніх захисників незалежної України»

Організатор: Міжнародний фонд реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр».

До участі у заході запрошені: представники Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр», Міжнародної асоціації офіцерів правоохоронних органів Республіки Молдова, Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору «Альфа», Союзу юристів України.

Коротко. На сьогодні в Україні налічується від 8000 до 10000 дітей, батьки яких, а подеколи і матері, загинули, захищаючи Батьківщину, під час проходження ними служби в різних силових структурах.

Основна мета цього масштабного соціального проєкту – взяти під опіку дітей загиблих силовиків та надати їм юридичну, соціальну, медичну, матеріально-фінансову та іншу допомогу до досягнення ними повноліття. Виховати їх справжніми громадянами і патріотами своєї країни, захисниками своєї Батьківщини.

Засновниками Міжнародного фонду реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр» стали відомі в Україні люди та організації – представники силових структур, серед яких: Міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр», Міжнародна асоціація офіцерів правоохоронних органів Республіки Молдова, Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа» та Союз юристів України.

Додаткова інформація за тел.: (095) 765-86-39.

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід до зали тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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